“Sempre dalla parte dei più deboli” Franco Marini ci ha lasciati (Di martedì 9 febbraio 2021) Ex Presidente del Senato, ex segretario generale della Cisl, politico navigato che nutriva della stima e del rispetto di tutti. Personalità del mondo politico e sindacale italiano, Franco Marini, si è spento all’età di 87 anni. Nei primi giorni dell’anno era stato ricoverato per covid a Rieti, ma poi è stato dimesso a fine gennaio. Segretario Generale della Cisl, uomo forte dei Popolari italiani, fino alla carica di Presidente del Senato alla quale arriva nel 2006 dopo la vittoria delle elezioni politiche di Romano Prodi. Alto profilo, indubbie qualità politiche, Franco Marino era stimato da tutti. Nel 2013 proprio a compimento di una carriera ricca di successi personali e politici, Franco Marini fu proposto come candidato per la presidenza della Repubblica dal Partito Democratico e ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Ex Presidente del Senato, ex segretario generale della Cisl, politico navigato che nutriva della stima e del rispetto di tutti. Personalità del mondo politico e sindacale italiano,, si è spento all’età di 87 anni. Nei primi giorni dell’anno era stato ricoverato per covid a Rieti, ma poi è stato dimesso a fine gennaio. Segretario Generale della Cisl, uomo forte dei Popolari italiani, fino alla carica di Presidente del Senato alla quale arriva nel 2006 dopo la vittoria delle elezioni politiche di Romano Prodi. Alto profilo, indubbie qualità politiche,Marino era stimato da tutti. Nel 2013 proprio a compimento di una carriera ricca di successi personali e politici,fu proposto come candidato per la presidenza della Repubblica dal Partito Democratico e ...

