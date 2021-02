Salvini propone a Draghi il “modello Lombardia”: una provocazione che basta per tenerlo fuori dal governo (Di martedì 9 febbraio 2021) Diciamo la verità: con la virata in corsa che lo ha portato a dichiarare la sua intenzione di sostenere il governo Draghi, Matteo Salvini aveva fatto davvero una mossa astuta sul piano politico. Uso il passato perché nelle ultime ore le cose sono freneticamente cambiate, ma andiamo con ordine. La “svolta europeista”, più che un successo della strategia-Giorgetti, rappresentava un posizionamento tattico. Accogliendo l’invito del presidente della Repubblica a puntellare il suo progetto emergenziale, Salvini accontentava la sua base elettorale storica (gli imprenditori del nord, ma non solo, chiedono stabilità politica) e sparigliava le carte nel campo avverso. Un’alleanza con la Lega, anche se solo temporanea e circoscritta, porterebbe infatti a un autentico terremoto interno al Pd, per le ragioni efficacemente ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) Diciamo la verità: con la virata in corsa che lo ha portato a dichiarare la sua intenzione di sostenere il, Matteoaveva fatto davvero una mossa astuta sul piano politico. Uso il passato perché nelle ultime ore le cose sono freneticamente cambiate, ma andiamo con ordine. La “svolta europeista”, più che un successo della strategia-Giorgetti, rappresentava un posizionamento tattico. Accogliendo l’invito del presidente della Repubblica a puntellare il suo progetto emergenziale,accontentava la sua base elettorale storica (gli imprenditori del nord, ma non solo, chiedono stabilità politica) e sparigliava le carte nel campo avverso. Un’alleanza con la Lega, anche se solo temporanea e circoscritta, porterebbe infatti a un autentico terremoto interno al Pd, per le ragioni efficacemente ...

