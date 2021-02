MIsocialTW : Domani è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso positivo e consapevole della Rete. Il Minist… - MIsocialTW : Il 9 febbraio è il #SaferInternetDay, la giornata mondiale dedicata all’uso consapevole della rete. Il Ministero d… - IndireSocial : RT @eTwinning_Ita: Buon #SaferInternetDay! #oggi #9febbraio è la Giornata mondiale della #sicurezzaonline Dalle 10 l'evento #sid2021 di @M… - spe1977 : RT @SkyTG24: Safer Internet Day, Polizia Postale: nel 2020 forte aumento di minori vittime reati online - CyberSecHub0 : RT @securityopenlab: Safer Internet Day: Kaspersky e Cisco pensano a over 60 e giovani @CiscoItalia @Kaspersky @WikoItalia #SaferInternetDa… -

Ultime Notizie dalla rete : Safer Internet

Rendere il web migliore soprattutto per i bambini e i giovani. E' il motto ma anche l'obiettivo delDay , la giornata internazionale dedicata all'uso sicuro della Rete, che si celebra in tutto il mondo oggi, martedì 9 febbraio. In Italia una serie di iniziative è stata ideata dal ...Lo ha detto il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, aprendo la due giorni dedicata all'Day, la giornata internazionale che la Commissione europea ha istituito con l'...(vistanet) Dalle 11.30 alle 13:00 si svolgeranno tre seminari formativi tematici organizzati dal Safer Internet Centre, in collaborazione con eTwinning. Nel pomeriggio del 9 febbraio, all’interno di ...Nunzia Ciardi: «Basta un attimo perché un bambino o un adolescente finisca su un sito pornografico solo per aver scaricato un videogioco sullo smartphone». Boom di reati on line con minori come vittim ...