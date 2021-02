Riapertura delle palestre, via libera del Cts: ipotesi date, regole e limitazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) Si va verso la Riapertura, molto attesa, di palestre e piscine. E a firmare il prossimo decreto sarà certamente il nascente governo Draghi. Il ministero dello Sport ha redatto un nuovo protocollo per la Riapertura degli impianti sportivi che l'ultimo Dpcm del 16 gennaio emanato da Conte impone rimangano chiuse fino al 5 marzo. Le nuove regole sono passate al vaglio del Comitato tecnico scientifico che le ha in sostanza validate. A questo punto manca appunto solo l'input normativo che ratifichi le nuove norme che, come detto, saranno adottate dal nuovo governo con un Dpcm, presumibilmente intorno al 15 febbraio. Le regole in arrivo Quali sono queste regole? La Riapertura degli impianti sportivi viene modulata in base al colore delle ... Leggi su gqitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Si va verso la, molto attesa, die piscine. E a firmare il prossimo decreto sarà certamente il nascente governo Draghi. Il ministero dello Sport ha redatto un nuovo protocollo per ladegli impianti sportivi che l'ultimo Dpcm del 16 gennaio emanato da Conte impone rimangano chiuse fino al 5 marzo. Le nuovesono passate al vaglio del Comitato tecnico scientifico che le ha in sostanza vali. A questo punto manca appunto solo l'input normativo che ratifichi le nuove norme che, come detto, saranno adottate dal nuovo governo con un Dpcm, presumibilmente intorno al 15 febbraio. Lein arrivo Quali sono queste? Ladegli impianti sportivi viene modulata in base al colore...

