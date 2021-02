Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 22ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 22ª Giornata (12-14 febbraio 2021) Venerdì 12 febbraio Ore 20.45, BOLOGNA-BENEVENTO (SKY) Sabato 13 febbraio Ore 15.00, TORINO-GENOA (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, SPEZIA-MILAN (DAZN e DAZN1) Domenica 14 febbraio Ore 12.30, ROMA-UDINESE (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, CAGLIARI-ATALANTA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-FIORENTINA (DAZN e DAZN1) Ore 18.00, CROTONE-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, INTER-LAZIO (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 22ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 22ª Giornata (12-14 febbraio) Venerdì 12 febbraio Ore 20.45, BOLOGNA-BENEVENTO (SKY) Sabato 13 febbraio Ore 15.00, TORINO-GENOA (SKY) Ore 18.00, NAPOLI-JUVENTUS (SKY) Ore 20.45, SPEZIA-MILAN (DAZN e DAZN1) Domenica 14 febbraio Ore 12.30, ROMA-UDINESE (DAZN e DAZN1) Ore 15.00, CAGLIARI-ATALANTA (SKY) Ore 15.00, SAMPDORIA-FIORENTINA (DAZN e DAZN1) Ore 18.00, CROTONE-SASSUOLO (SKY) Ore 20.45, INTER-LAZIO (SKY) Leggi su Calcionews24.com

vitasportivait : ?? #Tennis | #AusOpen Matteo #Berrettini ???? supera Kevin #Anderson ???? dopo un match astruso, soprattutto nel primo… - OA_Sport : #AusOpen Ci attende un derby tricolore al secondo turno: Fognini opposto a Salvatore Caruso. Scopriamo i precedenti… - marcomazz : RT @WeAreTennisITA: La felicità di Thanasi Kokkinakis, che batte Kwon per 3 set a 0 e torna a vincere un match agli Australian Open, non ac… - WeAreTennisITA : La felicità di Thanasi Kokkinakis, che batte Kwon per 3 set a 0 e torna a vincere un match agli Australian Open, no… - Minutza2 : RT @primaopoitorna: @RimmelD2020 @Giuggio72684862 #Conte ha fatto il suo dovere, queste sono cose che in democrazia succedono... ha però la… -