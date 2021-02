Paris Hilton racconta gli abusi subiti a 17 anni in college (Di martedì 9 febbraio 2021) Paris Hilton ha testimoniato in tribunale sugli abusi subiti nell'esclusivo liceo Provo Canyon School, in Utah, che ha frequentato per 11 mesi all'età di 17 anni. L'ereditiera ha raccontato che nel collegio... Leggi su feedpress.me (Di martedì 9 febbraio 2021)ha testimoniato in tribunale suglinell'esclusivo liceo Provo Canyon School, in Utah, che ha frequentato per 11 mesi all'età di 17. L'ereditiera hato che nel collegio...

Paris Hilton ha testimoniato in tribunale sugli abusi subiti nell'esclusivo liceo Provo Canyon School, in Utah, che ha frequentato per 11 mesi all'et di 17 anni. L'ereditiera ha raccontato che nel ...

Stanno insieme dal 2016 e lui sogna un futuro insieme

Leggi anche › Paris Hilton sull'amica Britney Spears: "Deve avere il controllo della sua vita" › "Britney Spears potrebbe non esibirsi mai più". Il declino della principessa del pop Un ...

Paris Hilton: "Sono stata abusata verbalmente, mentalmente e fisicamente"

