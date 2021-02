“Ora si sta accanendo”. Amici, Arisa esausta (e non è la sola): cosa è successo adesso con Rudy Zerbi (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono ormai all’ordine del giorno le critiche, le punzecchiature e i litigi ad Amici tra Rudy Zerbi, Arisa e Anna Pettinelli. Si tratta dei tre insegnanti di canto della scuola di Maria De Filippi che spesso si trovano in disaccordo su metodi e votazioni. Nella puntata di sabato scorso, ad esempio, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno avuto l’ennesimo scontro e hanno discusso in modo molto acceso a causa di Esa. La Pettinelli aveva definito “stonato come una campana” l’allievo che dopo queste parole aveva avuto uno sfogo per poi scusarsi. Secondo Zerbi è stato solo lo sfogo di un ragazzo di vent’anni che si è sentito dire una cosa non giusta. Ma Anna Pettinelli ha ribadito la sua posizione dicendo che il ragazzo è indifendibile. Quindi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono ormai all’ordine del giorno le critiche, le punzecchiature e i litigi adtrae Anna Pettinelli. Si tratta dei tre insegnanti di canto della scuola di Maria De Filippi che spesso si trovano in disaccordo su metodi e votazioni. Nella puntata di sabato scorso, ad esempio,e Anna Pettinelli hanno avuto l’ennesimo scontro e hanno discusso in modo molto acceso a causa di Esa. La Pettinelli aveva definito “stonato come una campana” l’allievo che dopo queste parole aveva avuto uno sfogo per poi scusarsi. Secondoè stato solo lo sfogo di un ragazzo di vent’anni che si è sentito dire unanon giusta. Ma Anna Pettinelli ha ribadito la sua posizione dicendo che il ragazzo è indifendibile. Quindi ...

6000sardine : APPELLO AI SINDACI D’ITALIA AFFINCHÉ SI CONFERISCA LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKI. Patrick si sarebbe spes… - marcocappato : Dopo aver ritrasmesso su tutti i tiggì per tre anni le dirette facebook, selfie e tweet del potente di turno, ora i… - annatrieste : Insigne si fa male tanto che quello dell'Atalanta che l'atterra viene ammonito, Gattuso lo leva per Zielisnki e per… - R19Eli : @CiotolaRebecca Anche a me è falsa ! Ha rosicato che ieri nella clip di Dayane lei non c'era e che il fratello ha r… - NoemitaQ : @Dayane_mello_ @Alessiaaaaaaaas Concordo! Che fastidio.. prima ne dice peste e corna in finale ora per cercare di s… -