Napoli, festa di compleanno con 24 invitati in un ristorante: scattano le sanzioni (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sorpresi dai Carabinieri mentre festeggiavano un 18esimo compleanno in un ristorante nel Vesuviano. I militari della compagnia di Castellammare di Stabia e del Reggimento Campania sono intervenuti nel ristorante, nel comune di Santa Maria la Carità, a seguito di una segnalazione di un residente che aveva sentito musica ad alto volume proveniente dal locale. All'interno della sala erano presenti 24 invitati, tra i quali molti bambini. I Carabinieri hanno multato il titolare del ristorante e i presenti. Il ristorante resterà chiuso per 5 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

