Nadal è subito... Nadal. Ok Medvedev e Rublev. Kenin, che fatica (Di martedì 9 febbraio 2021) buona la prima di Rafael Nadal che ha iniziato l'avventura all'Open d'Australia 2021 superando per 6 - 3 6 - 4 6 - 1 il serbo Laslo Djere, numero 56 del ranking mondiale. Una prova di sostanza per il ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 febbraio 2021) buona la prima di Rafaelche ha iniziato l'avventura all'Open d'Australia 2021 superando per 6 - 3 6 - 4 6 - 1 il serbo Laslo Djere, numero 56 del ranking mondiale. Una prova di sostanza per il ...

