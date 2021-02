Mondiali biathlon Pokljuka 2021: gli italiani in gara e le start list di tutte le gare (Di martedì 9 febbraio 2021) Da mercoledì 10 febbraio prendono il via i Mondiali 2021 di biathlon che si svolgeranno a Pokljuka, in Slovenia. A un anno dalla rassegna iridata di Anterselva, gli italiani vanno a caccia di altre medaglie. Si comincia con la staffetta mista, mentre negli ultimi giorni della settimana spazio a sprint e inseguimenti. Nella seconda settimana si svolgeranno le prove individuali, le altre staffette e le mass start. Mercoledì 10 febbraio ore 15:00 – Staffetta mista – Didier Bionaz, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi – LA start list Venerdì 12 febbraio ore 14:30 – Sprint maschile Sabato 13 febbraio ore 14:30 – Sprint femminile Domenica 14 febbraio ore 13:15 – Inseguimento maschile ore 15:30 – Inseguimento femminile Martedì 16 febbraio ore 12:05 – ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Da mercoledì 10 febbraio prendono il via idiche si svolgeranno a, in Slovenia. A un anno dalla rassegna iridata di Anterselva, glivanno a caccia di altre medaglie. Si comincia con la staffetta mista, mentre negli ultimi giorni della settimana spazio a sprint e inseguimenti. Nella seconda settimana si svolgeranno le prove individuali, le altre staffette e le mass. Mercoledì 10 febbraio ore 15:00 – Staffetta mista – Didier Bionaz, Lukas Hofer, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi – LAVenerdì 12 febbraio ore 14:30 – Sprint maschile Sabato 13 febbraio ore 14:30 – Sprint femminile Domenica 14 febbraio ore 13:15 – Inseguimento maschile ore 15:30 – Inseguimento femminile Martedì 16 febbraio ore 12:05 – ...

