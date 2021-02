Massimo Carrera è il nuovo tecnico del Bari: già da domani alla guida dei biancorossi (Di martedì 9 febbraio 2021) Massimo Carrera è il nuovo tecnico del Bari già da domani guiderà l'allenamento dei biancorossi. Contratto di 6 mesi e rinnovo in caso di promozione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021)è ildelgià daguiderà l'allenamento dei. Contratto di 6 mesi e rinnovo in caso di promozione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

