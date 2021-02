Luigi Sbandi, morto il campione di Squash: aveva solo 22 anni (Di martedì 9 febbraio 2021) Luigi Sbandi è morto improvvisamente domenica mattina. Il ragazzo aveva solo 22 anni ma era già un campione di Squash. Napoletano, studente in gamba e atleta formidabile. Ecco chi era Luigi Sbandi. Una tragedia che ha lasciato sotto choc la famiglia e l’intera comunità sportiva. Il giovane è morto improvvisamente: un fulmine a ciel sereno. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021)improvvisamente domenica mattina. Il ragazzo22ma era già undi. Napoletano, studente in gamba e atleta formidabile. Ecco chi era. Una tragedia che ha lasciato sotto choc la famiglia e l’intera comunità sportiva. Il giovane èimprovvisamente: un fulmine a ciel sereno. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

