Lav | “Il lupo è tornato per restare | gli allevatori ne prendano atto”

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) VENEZIA – In Veneto, come del resto in gran parte d’Italia, “il lupo è tornato, ed è tornato per restare”. Lo spiega alla ‘Dire’ Massimo Vitturi, responsabile Lav animali selvatici, commentando l’avvistamento di un esemplare di lupo nell’area del Parco Colli Euganei. “La popolazione è sana e in crescita, e questo è chiaro nonostante l’incertezza dei dati”, prosegue Vitturi, che imputa il fenomeno “alle misure di tutela garantite fin dagli anni ’70, quando il lupo è arrivato ai margini dell’estinzione” ed al fatto che si tratta di “una specie molto evoluta, che riesce ad adattarsi al territorio e all’ambiente”. Per quanto riguarda la sua presenza nei Colli Euganei, “la dispersione è scritta nel suo codice genetico, i giovani escono dal loro branco per andare a creare altri branchi… Esplorano il territorio riappropriandosi dei luoghi dove vivevano fino al secolo scorso, nonostante ora siano molto più antropizzati”.