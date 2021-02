Juventus-Inter | Conte | “Serviva concretezza | Lukaku non è al meglio Scontro con Agnelli? Dicano la verità”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'non riesce a fare l'impresa: all'Allianz Stadium termina 0-0 la sfida contro la.Coppa Italia,0-0: all’Allianz vince la noia, 19a finale per i bianconeriNella semifinale di ritorno di Coppa Italia i nerazzurri non riescono a scardinare la difesa di casa e a causa del 2-1 subito nel match d'andata dicono addio alla finale del torneo. Il tecnicoista Antoniovenuto in conferenza stampa, ha commentato così la prestazione offerta dai suoi."Avremmo dovuto concretizzare le situazioni che avevamo creato. È un peccato, perché nei 180' penso si siano viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine. Abbiamo pagato dazio per l'andata, per alcuni regali che abbiamo fatto. Fino alla fine abbiamo cercato di fare gol, anche ...

ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - finitooman : RT @ActuFoot_: JUVENTUS 0-0 (2-1) INTER La Juventus se qualifie en finale de la Coupe d’Italie ! ?????? - passione_inter : Juventus-Inter, screzio fra Agnelli e Conte, cosa è successo. Il tecnico: 'Serve rispetto' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

Mentre alle sue spalle si abbracciavano Paratici e Nedved per celebrare la qualificazione alla finale superando l', il presidente dellasi è lasciato andare a uno sfogo, guardando verso ...... out dalla Coppa Italia dopo il 2 - 1 complessivo per lanelle due semifinali, adesso l'ha il grande vantaggio di non avere altre 'distrazioni' rispetto ai bianconeri, al Milan, alle ...Siamo fuori dall'Europa e ora anche dalla Coppa Italia? L'importante - ha detto Conte - è che l'Inter ha ritrovato credibilità e a far paura agli avversari, come oggi ha fatto paura alla Juventus". Un ...Dalla parte opposta si era alzata la voce di Bonucci, verso la panchina dell’Inter: «Devi rispettare l’arbitro». Detto da uno che più di una volta s’è confrontato a muso duro con gli stessi arbitri — ...