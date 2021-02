Isaac Drogba sbarca in Italia:giocherà con la Caratese (Di martedì 9 febbraio 2021) Isaac Drogba, figlio dell’illustre ex attaccante del Chelsea, Didier, approda in Italia. Il giovane classe 2000 ha firmato per la Caratese, club di Carate Brianza che milita nel campionato di Serie B e con il quale già si allenava da novembre. Chi è Isaac Drogba? Nato il 15 dicembre 2000, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Chelsea, la squadra del padre con cui ha vinto quattro Premier League e una Champions League, per poi passare nel 2017 all’ Under 19 del Guingamp, fino a giungere alla formazione di Serie B. La notizia del suo ingaggio ha scatenato la gioia dei suoi nuovi compagni di squadra e del club che lo ha accolto con un comunicato pubblicato sui propri canali. La speranza è che possa contribuire a risollevare le sorti della squadra, attualmente settima in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 9 febbraio 2021), figlio dell’illustre ex attaccante del Chelsea, Didier, approda in. Il giovane classe 2000 ha firmato per la, club di Carate Brianza che milita nel campionato di Serie B e con il quale già si allenava da novembre. Chi è? Nato il 15 dicembre 2000, ha mosso i primi passi nelle giovanili del Chelsea, la squadra del padre con cui ha vinto quattro Premier League e una Champions League, per poi passare nel 2017 all’ Under 19 del Guingamp, fino a giungere alla formazione di Serie B. La notizia del suo ingaggio ha scatenato la gioia dei suoi nuovi compagni di squadra e del club che lo ha accolto con un comunicato pubblicato sui propri canali. La speranza è che possa contribuire a risollevare le sorti della squadra, attualmente settima in ...

MoliPietro : Isaac Drogba sbarca in Italia:giocherà con la Caratese - jkjessamoh_ : RT @folgorecaratese: ?? Isaac Drogba arriva a titolo definitivo Il comunicato ufficiale ???? - Bertolca10 : Colpo in attacco della Folgore Caratese che ingaggia il figlio di #Drogba, Isaac. Arriva dopo esperienze in Francia… - CalcioEngland : RT @folgorecaratese: ?? Isaac Drogba arriva a titolo definitivo Il comunicato ufficiale ???? - extol_enoch : RT @folgorecaratese: ?? Isaac Drogba arriva a titolo definitivo Il comunicato ufficiale ???? -