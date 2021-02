I big da Draghi, via al secondo giro di consultazioni (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Via al secondo round di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, che oggi a Montecitorio incontra le delegazioni delle principali forze politiche: l'ex presidente della Bce vedrà i rappresentanti di Pd, Iv, Leu, Fdi, Fi e Lega, mentre domani alle 12.45 sono attese le parti sociali. Possibile anche un vertice con le forze politiche che sosterranno l'esecutivo, riferiscono fonti parlamentari. Draghi ha già messo sul tavolo le linee guida che dovrebbero caratterizzare l'attivita del nuovo governo: velocizzare il programma di vaccinazione anti Covid; interventi sul lavoro, vera e propria emergenza in vista dello stop al blocco dei licenziamenti a marzo; investimenti (non più risorse a fondo perduto) per le imprese muovendosi su due direttrici: turismo e infrastrutture. Infine, ma non ... Leggi su agi (Di martedì 9 febbraio 2021) AGI - Via alround diper il presidente del Consiglio incaricato, Mario, che oggi a Montecitorio incontra le delegazioni delle principali forze politiche: l'ex presidente della Bce vedrà i rappresentanti di Pd, Iv, Leu, Fdi, Fi e Lega, mentre domani alle 12.45 sono attese le parti sociali. Possibile anche un vertice con le forze politiche che sosterranno l'esecutivo, riferiscono fonti parlamentari.ha già messo sul tavolo le linee guida che dovrebbero caratterizzare l'attivita del nuovo governo: velocizzare il programma di vaccinazione anti Covid; interventi sul lavoro, vera e propria emergenza in vista dello stop al blocco dei licenziamenti a marzo; investimenti (non più risorse a fondo perduto) per le imprese muovendosi su due direttrici: turismo e infrastrutture. Infine, ma non ...

