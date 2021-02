Governo: Salvini, 'impegno a no nuove tasse, no aumenti e no patrimoniale' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Usciamo sollevati dall'incontro" c'è un "impegno condiviso da Draghi di nessuna nuova tassa, nessuna patrimoniale, né aumento di Imu e tassazione dei risparmi". Lo dice Matteo Salvini, al termine del suo incontro con Mario Draghi. "Non guardiamo alle aliquote, si lavorerà per ridurre gradualmente le imposte", assicura il leader della Lega. "Sul tema del fisco - aggiunge - abbiamo presentato la nostra idea di pace fiscale, Draghi si troverà 50 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, la nostra proposta è ripetere la misura dellaa pace fiscale, chiedendo pagamento di importo limitato, così le famiglie tornano a respirare". "Quasi tutte sono sotto i 10 mila euro", dice ancora delle cartelle. Poi a chi gli ricorda l'impegnmo leghista sulla flat tax dice: "'Mi basta l'impegno a tagliare le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Usciamo sollevati dall'incontro" c'è un "condiviso da Draghi di nessuna nuova tassa, nessuna, né aumento di Imu e tassazione dei risparmi". Lo dice Matteo, al termine del suo incontro con Mario Draghi. "Non guardiamo alle aliquote, si lavorerà per ridurre gradualmente le imposte", assicura il leader della Lega. "Sul tema del fisco - aggiunge - abbiamo presentato la nostra idea di pace fiscale, Draghi si troverà 50 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, la nostra proposta è ripetere la misura dellaa pace fiscale, chiedendo pagamento di importo limitato, così le famiglie tornano a respirare". "Quasi tutte sono sotto i 10 mila euro", dice ancora delle cartelle. Poi a chi gli ricorda l'impegnmo leghista sulla flat tax dice: "'Mi basta l'a tagliare le ...

