Governo Draghi, Richetti e Mughini ospiti di Accordi&Disaccordi mercoledì 10 febbraio alle 21.25 su Nove. Con Marco Travaglio (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuova puntata di ‘Accordi&Disaccordi’ in prima serata sul Nove: il talk di approfondimento sull’attualità politica condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi torna mercoledì 10 febbraio alle 21.25 con ospiti il senatore di Azione Matteo Richetti e il giornalista Giampiero Mughini. Tra i temi trattati in studio l’esito del secondo giro di consultazioni condotte dal premier incaricato Mario Draghi su cui pende, per quanto riguarda l’adesione del Movimento 5 stelle, il risultato che emergerà dalla piattaforma Rousseau, che domanderà alla base se entrare o meno nell’esecutivo formato dall’ex presidente della Bce. Come sempre ci sarà lo scambio di opinioni con il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Mentre la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Nuova puntata di ‘Accordi&Disaccordi’ in prima serata sul: il talk di approfondimento sull’attualità politica condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi torna1021.25 conil senatore di Azione Matteoe il giornalista Giampiero. Tra i temi trattati in studio l’esito del secondo giro di consultazioni condotte dal premier incaricato Mariosu cui pende, per quanto riguarda l’adesione del Movimento 5 stelle, il risultato che emergerà dalla piattaforma Rousseau, che domanderà alla base se entrare o meno nell’esecutivo formato dall’ex presidente della Bce. Come sempre ci sarà lo scambio di opinioni con il direttore de Il Fatto Quotidiano. Mentre la ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - 2rMarzia : @altrogiornorai1 @repubblica @serenabortone Non si capisce 'l'ironia' della Bortone sempre più 'rossa': Se oggi c'è… - stemar9288 : RT @guidomarchello: Votate e retwittate. Chi farà cadere il Governo Draghi? -