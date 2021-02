Giugliano | pesta la moglie in auto | si schianta contro un palo e continua a picchiarla anche a casa | 44enne arrestato

(Di martedì 9 febbraio 2021) Donna picchiata e maltrattata dal marito a. Le violenze andavano avanti dal 2019 ma solo grazie alla segnalazione di alcuni cittadini per la vittima l’incubo è finito. I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto undiin Campania già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti in famiglia e lesioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Irpinia News

