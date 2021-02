Foggia rivela | “Un giocatore della Samp avrebbe potuto giocare con noi”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il pareggio con ladoria accontenta a metà il Benevento che è tornato a muovere un piccolo passo verso la salvezza. Il direttore sportivo Pasqualeha fatto il puntosituazione ai microfoni di tuttomercatoweb.comndo che uno dei massimi protagonisti blucerchiati del match di domenicavestire la maglia giallorossa. Si tratta di Mikkel Damsgaard, gettato nella mischia da Ranieri nel finale e capace di cambiare letteralmente la partita: “E’ uncompleto, sa fare bene entrambe le fasi. Ha grande cultura del lavoro e qualità tecniche importanti – dice-. L’avevo trattato tre anni fa insieme a Skov Olsen, lo conosco molto bene e può ricoprire più ruoli”. Per il ...

