Fabrizio Corona e le infuocate notti d’amore | “Mi raggiunge a casa mia”

Leggi su kronic

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha rilasciato delle sconcertanti dichiarazioni riguardo la sua vita sessuale e la sua amante che di notte loF.(Instagram)sembrerebbe ricavare una sorta di piacere nel parlare della sua vita sessuale. Di recente ha rilasciato una dichiarazione che ha dell’incredibile, decidendo di raccontare come ha vissuto l’astinenza durante il periodo di reclusione. Lo ha fatto intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nell’intervista parla non solo del periodo in cui è stato privato della libertà e di come il ritorno alla vita normale sia stato più complicato del previsto. Stando a quanto dice in prigione veniva riempito di psicofarmaci, “Per i primi tre mesi in carcere l’istinto ...