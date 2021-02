Epidemia di variante sudafricana: l'Austria isola la regione del Tirolo (Di martedì 9 febbraio 2021) La situazione è preoccupante anche se qualcuno ha cercato di far finta di niente: i governo Austriaco ha deciso martedì di limitare il traffico in uscita dalla regione montuosa del Tirolo, dove sono ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) La situazione è preoccupante anche se qualcuno ha cercato di far finta di niente: i governoco ha deciso martedì di limitare il traffico in uscita dallamontuosa del, dove sono ...

