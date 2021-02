Cristiano Ronaldo come Brady: ogni partita è un Super Bowl (Di martedì 9 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo come Brady, vincitore di un altro Super Bowl. come la star del football, CR7 non si vuole fermare. E il rinnovo… Il Super Bowl ha incoronato ancora una volta Tom Brady, leggenda del football Nfl e vincitore, ancora una volta, dello storico trofeo. A 44 anni, il campione non smette di giocare e di vincere e ispira Cristiano Ronaldo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Tuttosport fa un parallelismo: anche lo stesso CR7 non ha voglia di smettere di giocare e di conquistare trofei. Ora potrebbe rinnovare per un anno il suo contratto con la Juve che scade nel 2022. ogni gara, per lui, è il Super ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021), vincitore di un altrola star del football, CR7 non si vuole fermare. E il rinnovo… Ilha incoronato ancora una volta Tom, leggenda del football Nfl e vincitore, ancora una volta, dello storico trofeo. A 44 anni, il campione non smette di giocare e di vincere e ispira. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 Tuttosport fa un parallelismo: anche lo stesso CR7 non ha voglia di smettere di giocare e di conquistare trofei. Ora potrebbe rinnovare per un anno il suo contratto con la Juve che scade nel 2022.gara, per lui, è il...

AntoVitiello : Media gol tra i bomber delle prime 3 in classifica dopo 21 giornate: #Ibrahimovic 14 gol in 881 min - 1 ogni 62,9… - tancredipalmeri : All-time rank most officials goals scored ever 1. Pelé 767 2. Cristiano Ronaldo 764 3. Messi 735 4. Romario 734 5.… - juventusfc : 26' |?| GOOOOOL DI RONALDO! Rigore perfetto di @Cristiano, potente e preciso sotto la traversa. Pari a San Siro!… - JuventusUn : +++ Arriva l'annuncio sorprendente su Cristiano #Ronaldo +++ #JuveInter I DETTAGLI? - angiuoniluigi : RT @Corriere: CR7 tra i più grandi? Come bomber sì. Ma Pelè, Cruyff, Messi e Maradona creavano gioco -