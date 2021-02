Covid, anche se dai numeri non sembra, ‘grazie ai tamponi’ è sceso l’indice di positività (Di martedì 9 febbraio 2021) A leggere singolarmente i numeri, tra nuovi casi e decessi, nulla sembrerebbe essere cambiato tuttavia, per effetto del sistema ‘misto’ di conteggio fra tamponi molecolari ed antigentici, il tasso di positività che ne esce indica un calo rispetto alla situazione coronavirus nel Paese. Ad ogni modo, non avendo gli elementi scientifici per valutare tutto ciò, ci limitiamo a riferire quanto illustrato poco fa dal quotidiano report stilato dal ministero della Salute. Dunque, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ‘274.263 tamponi misti’ che, a fronte dei 10.630 nuovi contagi individuati, danno un indice di positività al 3,9%, quindi in calo rispetto a ieri. Quindi, oggi gli attualmente positivi – non ‘malati’ – nel Paese sono complessivamente 413.967. Torna intanto ad essere la Lombardia la regione maggiormente colpita, con 1.625 nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 febbraio 2021) A leggere singolarmente i, tra nuovi casi e decessi, nulla sembrerebbe essere cambiato tuttavia, per effetto del sistema ‘misto’ di conteggio fra tamponi molecolari ed antigentici, il tasso diche ne esce indica un calo rispetto alla situazione coronavirus nel Paese. Ad ogni modo, non avendo gli elementi scientifici per valutare tutto ciò, ci limitiamo a riferire quanto illustrato poco fa dal quotidiano report stilato dal ministero della Salute. Dunque, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ‘274.263 tamponi misti’ che, a fronte dei 10.630 nuovi contagi individuati, danno un indice dial 3,9%, quindi in calo rispetto a ieri. Quindi, oggi gli attualmente positivi – non ‘malati’ – nel Paese sono complessivamente 413.967. Torna intanto ad essere la Lombardia la regione maggiormente colpita, con 1.625 nuovi ...

