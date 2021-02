Coronavirus, i dati: 10.630 casi su 274mila test, scende il tasso di positività. Ancora 422 morti (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 10.630 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi nel nostro Paese, in aumento rispetto ai 7.970 di lunedì. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 130mila test in più (274.263 contro i 144.270 di ieri). Di conseguenza, il tasso di positività scende dal 5,5% al 3,9%. Ancora alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono decedute altre 422 persone a causa del Covid. La situazione degli ospedali non migliora: i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 15 in meno rispetto a lunedì, mentre resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono 10.630 i nuovidiaccertati oggi nel nostro Paese, in aumento rispetto ai 7.970 di lunedì. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 130milain più (274.263 contro i 144.270 di ieri). Di conseguenza, ildidal 5,5% al 3,9%.alto il numero dei: nelle ultime 24 ore sono decedute altre 422 persone a causa del Covid. La situazione degli ospedali non migliora: i pazienti Covid ricoverati in area medica sono 15 in meno rispetto a lunedì, mentre resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 146. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

