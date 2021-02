Commisso | «Tifosi | state vicini alla squadra e non ascoltate chi ci critica Sullo stadio…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roccoha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina sia del progetto stadio sia del centro sportivo viola Roccoha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina sia del progetto stadio sia del centro sportivo viola. ULTIMO PERIODO. «Molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro centro sportivo. Poco fa ho parlato con la prima, gli ho detto tutto quello che devo dirgli in provato: dobbiamo fare buone partite e vincere. E’ vero che abbiamo perso contro Inter e Napoli, ma nelle ultime cinque partite abbiamo fatto 7 punti e con 7 punti in cinque partite siamo ok, non perfetti, ma ok. Contro Sampdoria, Spezia e Udinese dobbiamo andare a vincere perché non c’è tempo disponibile per pensare al futuro. Il futuro è oggi e loro sanno che devono vincere. Quando tornerò spero che saremo in un’altra situazione per ...