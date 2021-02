Canone Rai: prevista esenzione per chi la guarda al computer (Di martedì 9 febbraio 2021) Alcune categorie di soggetti hanno diritto all'esenzione del Canone Rai. In particolare questa possibilità è valida per gli anziani over 75 che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro all'anno, per gli invalidi civili ospitati in case di riposo e per chi non possiede un televisore. Tra coloro che possono ottenere l'esenzione dal Canone Rai ci sono però altri soggetti che, di solito, risultano essere molto giovani. Infatti, chi guarda i programmi televisivi sul proprio computer, tablet e smartphone anziché utilizzare il classico televisore può ottenere questa esenzione. esenzione Canone Rai per chi guarda programmi televisivi dal computer Sono sempre più numerose le persone giovani (ma anche meno ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 febbraio 2021) Alcune categorie di soggetti hanno diritto all'delRai. In particolare questa possibilità è valida per gli anziani over 75 che hanno un reddito inferiore a 8.000 euro all'anno, per gli invalidi civili ospitati in case di riposo e per chi non possiede un televisore. Tra coloro che possono ottenere l'dalRai ci sono però altri soggetti che, di solito, risultano essere molto giovani. Infatti, chii programmi televisivi sul proprio, tablet e smartphone anziché utilizzare il classico televisore può ottenere questaRai per chiprogrammi televisivi dalSono sempre più numerose le persone giovani (ma anche meno ...

jawxversus : RT @sevpit0n: Rai, radio televisione italiana, apri le orecchie, spalanca gli occhi, ascoltami, leggimi: IO NON PAGO IL CANONE PER VEDERE Q… - SplendorSolis00 : RT @EmeParonzini: @UgoSais La dimostrazione più lampante è il canone RAI: evasione praticamente scomparsa con l'introduzione del canone in… - solocurve : RT @sevpit0n: Rai, radio televisione italiana, apri le orecchie, spalanca gli occhi, ascoltami, leggimi: IO NON PAGO IL CANONE PER VEDERE Q… - lonely_paz : RT @sevpit0n: Rai, radio televisione italiana, apri le orecchie, spalanca gli occhi, ascoltami, leggimi: IO NON PAGO IL CANONE PER VEDERE Q… - sweets0vl : RT @sevpit0n: Rai, radio televisione italiana, apri le orecchie, spalanca gli occhi, ascoltami, leggimi: IO NON PAGO IL CANONE PER VEDERE Q… -