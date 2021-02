Benevento, elezioni comunali: l’assist di Zingaretti al Pd sannita (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Per le amministrative il Pd dirà ai dirigenti locali del partito di muoversi in autonomia, perché le alleanze si decidono nei territori, ma certo sarà utile avere un campo di alleanze rappresentato dai partiti con i quali abbiamo governato fino a dieci giorni fa“. Queste le parole pronunciate dal segretario del Partito Democratico Zingaretti al termine del colloquio intercorso con Mario Draghi. Parole che rilanciano l’intenzione del segretario dem di intraprendere un percorso che guardi ad un’alleanza organica con il Movimento Cinque Stelle. E di certo parole destinate ad avere una loro eco anche qui, nel Sannio. In vista delle imminenti elezioni comunali nel capoluogo, la linea proposta da Zingaretti sembra coincidere con la volontà espressa dalla dirigenza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Per le amministrative il Pd dirà ai dirigenti locali del partito di muoversi in autonomia, perché le alleanze si decidono nei territori, ma certo sarà utile avere un campo di alleanze rappresentato dai partiti con i quali abbiamo governato fino a dieci giorni fa“. Queste le parole pronunciate dal segretario del Partito Democraticoal termine del colloquio intercorso con Mario Draghi. Parole che rilanciano l’intenzione del segretario dem di intraprendere un percorso che guardi ad un’alleanza organica con il Movimento Cinque Stelle. E di certo parole destinate ad avere una loro eco anche qui, nel Sannio. In vista delle imminentinel capoluogo, la linea proposta dasembra coincidere con la volontà espressa dalla dirigenza ...

