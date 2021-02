Aggressione su autobus | Casu | Covid si combatte | non si nega

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma – “Serve un clima nuovo nel Paese. Il, questo nemico che stiamondo con grande sacrificio, non si: si. E lo si fa anche con la responsabilita’ verso il prossimo”. Lo afferma il segretario romano del Pd, Andrea. “‘Per piacere si puo’ mettere la mascherina?’. Da qui, la rissa: lei, 24 anni, senza mascherina, appena e salita su una Roma colmo di persone, aggredisce l’uomo che le chiede gentilmente di indossarla.” “Nel dettaglio, sbattendogli il telefono sulla testa, oltre che insultandolo- continua- Tutto questo per aver solo chiesto solo di rispettare la legge e di proteggere la salute di tutti.” “Questo ha portato l’, e la prognosi di 5 giorni per l’aggressore. E fortunatamente una denuncia ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione autobus

RomaDailyNews

...due stranieri erano stati segnalati in via XXIII settembre all'altezza di una fermata dell'... Durante l'due dei militari sono stati costretti a ricorrrere alle cure mediche al pronto ...... la STEAT, è stata decisa per analizzare il fenomeno degli episodi di vandalismo e di... Attimi di tensione nell', Rutolini: 'Ennesimo episodio, esporremo il problema alla Prefettura'"Serve un clima nuovo nel Paese. Il Covid, questo nemico che stiamo combattendo con grande sacrificio, non si nega: si combatte. E lo ...Nella serata dell’8 febbraio i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale nonché per interruzione di pubblico servizio una ...