A Brescia a vedere la Vittoria Alata, una delle più straordinarie sculture romane (Di martedì 9 febbraio 2021) Guardatela per bene: è bella, vero? Dal vivo – ve lo assicuriamo – ancor di più. Per cui, se abitate in Lombardia, ritagliatevi del tempo per guardare negli occhi la Vittoria Alata, una delle più straordinarie sculture di epoca romana, e andate a Brixia, il Parco Archeologico di Brescia Romana (che ha appena aperto e sarà a ingresso gratuito fino al 26 del mese, con visita guidata inclusa).

