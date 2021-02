Volontari morti durante la staffetta. Tragedia in autostrada, deceduto un altro cucciolo di cane (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’eco dell’immane Tragedia di ieri non si spegne: il terribile incidente avvenuto alle 5:30 sull’autostrada A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, che ha spezzato le vite di due Volontari che stavano trasportando in staffetta 60 tra cani e gatti dalla Puglia al nord Italia, ha scosso l’intera nazione. Ieri, insieme ai due Volontari, hanno perso la vita anche un pastore tedesco femmina e un gatto. E oggi Filippo, un altro dei cagnolini della staffetta mortale tra Foggia e il nord Italia, non ce l’ha fatta. Il meticcio sopravvisuto al terribile incidente di ieri in cui hanno perso la vita i Volontari, arrivato a destinazione ieri in tarda serata, è morto questa mattina. Ad annunciarlo dal suo profilo Facebook una delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’eco dell’immanedi ieri non si spegne: il terribile incidente avvenuto alle 5:30 sull’A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, che ha spezzato le vite di dueche stavano trasportando in60 tra cani e gatti dalla Puglia al nord Italia, ha scosso l’intera nazione. Ieri, insieme ai due, hanno perso la vita anche un pastore tedesco femmina e un gatto. E oggi Filippo, undei cagnolini dellamortale tra Foggia e il nord Italia, non ce l’ha fatta. Il meticcio sopravvisuto al terribile incidente di ieri in cui hanno perso la vita i, arrivato a destinazione ieri in tarda serata, è morto questa mattina. Ad annunciarlo dal suo profilo Facebook una delle ...

