(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mondo dello scialpinismo è in lutto per la morte di una leggenda di caratura internazionale. Carlo Alberto, per tutti '', è stato trovato morto questa sera insieme ad un amico, ...

leggoit : Travolti e uccisi da una valanga, ritrovati i corpi di 'Cala' Cimenti e Patrick Negro -

... 45 anni, e l'amico Patrick Negro , residenti a Pregelato, erano dispersi da oggi pomeriggio, quando una valanga li hasulle montagne del Sestriere. Sul posto erano arrivati i tecnici del ...Una tremenda valanga verificata a Sestriere , in provincia di Torino , ha causato la morte di due scialpinisti italiani,dalla furia della neve. Le vittime sono Carlo Alberto Cimenti , noto alpinista, e Patrick Negro che aveva seguito il più esperto amico in questa avventura. I due si stavano si ...Il mondo dello scialpinismo è in lutto per la morte di una leggenda di caratura internazionale. Carlo Alberto Cimenti, per tutti 'Cala', è stato trovato morto questa ...Morto Carlalberto Cala Cimenti. Il grande alpinista ucciso da una valanga a Sestriere assieme a Patrick Negro. Aveva scalata l'Himalaya ...