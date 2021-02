malinca73 : RT @LaGazzettaWeb: Taranto, processo fumi Ilva: 2 legali positivi al Covid ma udienza prosegue - LaGazzettaWeb : Taranto, processo fumi Ilva: 2 legali positivi al Covid ma udienza prosegue - DiFlorioAlessio : RT @peacelink: Processo #Ilva Nuova dura requisitoria del pm Buccoliero al maxi-processo contro i dirigenti dello stabilimento siderurgico… - juornoit : #Juorno processo all'ex procuratore di Taranto - paolochiariello : #Juorno processo all'ex procuratore di Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto processo

- La Corte d'Assise dioggi ha respinto due istanze di rinvio per positività al Covid di altrettanti legali del'Ambiente Svenduto' per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva. Tra questi, uno dei ...Il restauro della chiesa è stato celebrato con una messa dal vescovo di, Filippo Santoro. E ... attorno al 2008, furono finanziati anche dall'Ilva all'epoca ancora dei Riva, oggi sotto...La Corte d'Assise di Taranto oggi ha respinto due istanze di rinvio per positività al Covid di altrettanti legali del processo 'Ambiente Svenduto' per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva ...C'è stata la prima requisitoria da parte di uno dei Pm. Il presidente della Corte d’Assise, Stefania D’Errico, ha respinto entrambe le richieste, sottolineando che c'era tempo per la nomina di un sost ...