Spider-Man 3: Tom Holland con il fratello sul set (Di lunedì 8 febbraio 2021) Spider-Man 3, Tom Holland si arrampica sulla vetta della sua carriera: l'attore ha pubblicato uno scatto su Instagram con il fratello Harry sulle spalle Tom Holland, attore amatissimo e richiestissimo dalle major, è attualmente sul set di Spider-Man 3. Stando alle parole pubblicate su Instagram – accompagnate da una foto che lo ritrae con il fratello minore… L'articolo Corriere Nazionale.

