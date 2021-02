SBK | Sarà Scott Redding l’antitodo allo strapotere Kawasaki?

Leggi su italiasera

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il campionato mondiale delle derivate di serie è stato dominato inequivocabilmente negli ultimi anni dallae dal suo alfiere Jonathan Rea, Ducati ha investito molto per fermare l’invincibile armata verde, mettendo in pista la Panigale V4R. E il primo anno l’obiettivo sembrava quasi raggiunto con un Alvaro Bautista scatenato che dominò, lasciando poco agli avversari, le prime gare della stagione. Dopodichè le prestazioni divennero altalenanti e la costanza di Rea e della sua moto finirono per avere ancora la meglio. Per quest’annoil pilota britannicoa provare a fermare loverde sempre con la Ducati Panigale V4R, opportunamente rivisitata per renderla ancora più competitiva. Per questo motivo dopo i test al circuito di Misano adriatico,...