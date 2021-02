Ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso: le condizioni di Salvini a Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla vigilia del nuovo incontro con il premier incaricato, Matteo Salvini detta le sue condizioni: “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C’è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso”. Vaccini, ma non solo: “Abbiamo già sottoposto al professor Draghi il tema delle riaperture dei Ristoranti”, riferisce il segretario leghista. “Non si capisce perché i bar e Ristoranti possono rimanere aperti a pranzo e non a cena. Sono inspiegabili i silenzi del governo”. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla vigilia del nuovo incontro con il premier incaricato, Matteodetta le sue: “Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C’è unlombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo ail”. Vaccini, ma non solo: “Abbiamo già sottoposto al professoril tema delle riaperture dei”, riferisce il segretario leghista. “Non si capisce perché i bar epossono rimanerea pranzo e non a cena. Sono inspiegabili i silenzi del governo”. ...

