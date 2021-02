Resident Evil Village: i caricamenti saranno istantanei grazie all’SSD di PS5 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pete Fabiano, il produttore di Resident Evil Village, ha dichiarato che il team sta sfruttando l’SSD di PS5 per eliminare virtualmente i caricamenti Di sicuro tutti i fan dei giochi horror non vedranno l’ora di mettere le mani su Resident Evil Village, l’ultimo capitolo della nota saga di survival horror targati Capcom in arrivo a maggio. Il titolo inizialmente fu annunciato esclusivamente per PS5, ma successivamente venne confermato anche per Xbox Series X S e console di vecchia generazione. La natura cross-gen del titolo ha causato un po’ preoccupazione fra i fan dato che molti avrebbero voluto vedere un Resident Evil completamente next-gen, ma a quanto pare sembra che non ci sia nulla da temere. Recentemente infatti Pete ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pete Fabiano, il produttore di, ha dichiarato che il team sta sfruttando l’SSD di PS5 per eliminare virtualmente iDi sicuro tutti i fan dei giochi horror non vedranno l’ora di mettere le mani su, l’ultimo capitolo della nota saga di survival horror targati Capcom in arrivo a maggio. Il titolo inizialmente fu annunciato esclusivamente per PS5, ma successivamente venne confermato anche per Xbox Series X S e console di vecchia generazione. La natura cross-gen del titolo ha causato un po’ preoccupazione fra i fan dato che molti avrebbero voluto vedere uncompletamente next-gen, ma a quanto pare sembra che non ci sia nulla da temere. Recentemente infatti Pete ...

