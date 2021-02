Regione Lazio: inaugurata la nuova area verde con parco giochi al Laurentino 38 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valeriani: “Realizzato il primo dei 10 playground nei complessi di edilizia pubblica di Roma”. inaugurata la nuova area verde con parco giochi nel quartiere del Laurentino 38. Questa mattina l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore di Ater Roma, Andrea Napoletano, hanno tagliato il nastro del nuovo giardino di via Michele Saponaro, che è stato riqualificato con un investimento di 150mila euro. Si tratta del primo dei 10 playground che verranno realizzati dall’Ater Roma nei complessi di edilizia pubblica della periferia di Roma grazie a un finanziamento regionale di oltre un milione di euro. All’interno dello spazio ludico si è provveduto alla piantumazione di 13 nuove alberature, all’allestimento di panchine, altalene e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Valeriani: “Realizzato il primo dei 10 playground nei complessi di edilizia pubblica di Roma”.laconnel quartiere del38. Questa mattina l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e il direttore di Ater Roma, Andrea Napoletano, hanno tagliato il nastro del nuovo giardino di via Michele Saponaro, che è stato riqualificato con un investimento di 150mila euro. Si tratta del primo dei 10 playground che verranno realizzati dall’Ater Roma nei complessi di edilizia pubblica della periferia di Roma grazie a un finanziamento regionale di oltre un milione di euro. All’interno dello spazio ludico si è provveduto alla piantumazione di 13 nuove alberature, all’allestimento di panchine, altalene e ...

lillydessi : Vaccino Covid per gli over 80, le prenotazioni regione per regione e le date di inizio - Il Fatto Quotidiano… - AskdataCovid : #Covid, il notiziario di oggi 08 Febbraio 2021 per la regione Lazio: sono 32 gli attuali defunti e i nuovi positivi… - EyeInTheSky_04 : @FontanaPres @LetiziaMoratti Nella regione lazio sono partiti con le #vaccinazioni degli ultra ottantenni, in… - Danielehd1 : @cristianalaz Ti sono capitate quelle acquistate dalla Regione Lazio! ???????? - pietrogiliberti : RT @INMISpallanzani: INIZIANO LE VACCINAZIONI PER OVER80 ALLO SPALLANZANI Questa mattina il Presidente della Regione Lazio Zingaretti e l’A… -