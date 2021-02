Real Madrid, Zidane in discussione? Zizou: “Il mio futuro è… la gara di domani” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il secondo posto in classifica in campionato non accontenta il Real Madrid. La squadra partiva con i galloni della formazione favorita, forte anche del successo nella Liga 2019/20, ma ha perso presto le tracce dei cugini dell'Atletico. I Colchoneros vantano ora sette lunghezze di vantaggio sugli inseguitori, con la possibilità di allungare ulteriormente grazie a due partite in meno.caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978" Zidane (getty images)/captionfuturoDunque il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane è a rischio? Il diretto interessato ha risposto in conferenza stampa: "Non vedo oltre la partita di domani. Questo è ciò che mi interessa e che dobbiamo avere in testa. Non sono mai stato messo in bilico dal Real Madrid. Siamo sulla ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il secondo posto in classifica in campionato non accontenta il. La squadra partiva con i galloni della formazione favorita, forte anche del successo nella Liga 2019/20, ma ha perso presto le tracce dei cugini dell'Atletico. I Colchoneros vantano ora sette lunghezze di vantaggio sugli inseguitori, con la possibilità di allungare ulteriormente grazie a due partite in meno.caption id="attachment 1059677" align="alignnone" width="2978"(getty images)/captionDunque il tecnico dei Blancos Zinedineè a rischio? Il diretto interessato ha risposto in conferenza stampa: "Non vedo oltre la partita di. Questo è ciò che mi interessa e che dobbiamo avere in testa. Non sono mai stato messo in bilico dal. Siamo sulla ...

FAKUNST : @Stefano0323 @Mania48Mania53 @borghi_claudio Perché non si può governare con un Conte dimaio Casalino. Come affront… - OMGHC10 : 'Rafael Leão ufficiale al Real Madrid' 'Massì lascialo andare, in campo faceva il minchione'… - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane in discussione? Zizou: 'Il mio futuro è... la gara di domani' - - mgsle : RT #Spagna – “Misiones Salesianas” e Fondazione #RealMadrid festeggiano 10 anni di alleanza per lo sport e l’educaz… - basketinside360 : ACB Liga Endesa, 23ª giornata: Polonara sempre più leader del Baskonia. Il Barça vince e rimane nella scia del Real… -