Prada Cup, calendario Luna Rossa-Ineos: orari, tv, streaming, programma semifinali (Di lunedì 8 febbraio 2021) Cresce l'attesa in Nuova Zelanda a pochi giorni dal via della finale di Prada Cup 2021 tra Luna Rossa ed Ineos Team UK, che si giocheranno la possibilità di diventare Challenger ufficiale nel Match di America's Cup 2021 (dal 6 marzo) contro il Defender Emirates Team New Zealand. Il Team Prada Pirelli è reduce dal netto successo in semifinale per 4-0 sugli statunitensi di American Magic, ma adesso l'asticella si alza ulteriormente per una serie al meglio delle 13 sfide (chi ne vince 7, passa il turno) che si preannuncia altamente spettacolare ed entusiasmante. Previsti come di consueto due match al giorno, ad eccezione dell'eventuale spareggio sul 6-6 che si disputerebbe nella notte italiana tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio. Tutte le regate della serie finale di Prada Cup 2021 tra ...

