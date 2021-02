Pericolo e rischio: differenze nell’analisi della sicurezza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parlare di Pericolo e di rischio vuol dire fare riferimento a due concetti differenti: esserne consapevoli è di fondamentale importanza per non incappare in errori linguistici e, soprattutto, in una confusione potenzialmente Pericolosa. Ovviamente il consiglio è quello di fare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 2008, dove sono riportate le definizioni di tutte e due le nozioni. In particolare il rischio viene definito come la probabilità di raggiungere il potenziale livello di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un certo agente o fattore, o anche alla combinazione degli stessi. Per quanto riguarda il Pericolo, invece, si tratta della proprietà di un certo fattore caratterizzato dal potenziale di provocare danni. L’analisi dei rischi Nel momento in cui si pensa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Parlare die divuol dire fare riferimento a due concetti differenti: esserne consapevoli è di fondamentale importanza per non incappare in errori linguistici e, soprattutto, in una confusione potenzialmentesa. Ovviamente il consiglio è quello di fare riferimento al D. Lgs. n. 81 del 2008, dove sono riportate le definizioni di tutte e due le nozioni. In particolare ilviene definito come la probabilità di raggiungere il potenziale livello di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un certo agente o fattore, o anche alla combinazione degli stessi. Per quanto riguarda il, invece, si trattaproprietà di un certo fattore caratterizzato dal potenziale di provocare danni. L’analisi dei rischi Nel momento in cui si pensa ...

robersperanza : Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settiman… - MarcoSanavia1 : @parensius @DatodiPaola @mattucel @nigel_bandit @Luca_Mussati @AntonioBergami4 Se attacco a mezzo stampa e social i… - QuotidianPost : Pericolo e rischio: differenze nell’analisi della sicurezza - AngelaCaroli1 : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… - FabioSantilli : RT @robersperanza: Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, ri… -