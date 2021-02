“Non se la sente di parlare in televisione”: il fratello di Dayane Mello non si presenta a Live non è la D’Urso (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la morte del fratello 27enne Lucas, Dayane Mello ha scelto di restare nella Casa del Grande fratello, perché la sua famiglia lontana (Brasile) e non se l’è sentita di stare sola in questo momento. E ieri sera a Live non è la D’Urso era stato annunciato come ospite un altro fratello di Dayane, Juliano, che però non si è presentato in studio: “Apriamo un file che riguarda Dayane Mello – ha detto in puntata Barbara D’Urso – Sapete quello che le è accaduto, stiamo per parlare di questo. Voi sapete, l’ho detto anche prima, che annunciamo nei nostro promo e a Pomeriggio5 i nostri ospiti solo quando abbiamo la certezza, la conferma scritta, che saranno nostri ospiti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo la morte del27enne Lucas,ha scelto di restare nella Casa del Grande, perché la sua famiglia lontana (Brasile) e non se l’è sentita di stare sola in questo momento. E ieri sera anon è laera stato annunciato come ospite un altrodi, Juliano, che però non si èto in studio: “Apriamo un file che riguarda– ha detto in puntata Barbara– Sapete quello che le è accaduto, stiamo perdi questo. Voi sapete, l’ho detto anche prima, che annunciamo nei nostro promo e a Pomeriggio5 i nostri ospiti solo quando abbiamo la certezza, la conferma scritta, che saranno nostri ospiti. ...

