Mondiali sci alpino Cortina 2021, calendario: il programma completo di tutte le gare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mondiali sci alpino Cortina 2021, calendario: il programma delle gare Qual è il calendario delle gare (il programma) dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021? Le gare si terranno dall’8 al 21 febbraio 2021. Il programma includerà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Più di qualche ambizione di medaglia per l’Italia anche se all’ultimo ha dovuto fare a meno di Sofia Goggia, infortunatasi alla tibia. Ma vediamo insieme il calendario dei Mondiali di sci alpino Cortina ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)sci: ildelleQual è ildelle(il) deidi scidi? Lesi terranno dall’8 al 21 febbraio. Ilincluderà: discesa libera, supergigante, gigante, slalom e quindi parallelo e parallelo a squadre. Più di qualche ambizione di medaglia per l’Italia anche se all’ultimo ha dovuto fare a meno di Sofia Goggia, infortunatasi alla tibia. Ma vediamo insieme ildeidi sci...

zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - cortinadolomiti : -1 all'inizio dei Mondiali di Sci Alpino!?? ?? Chiara Panfili #mycortina #cortinadolomiti #cortinadampezzo… - RdiMilano : RT @valy_s: #SuperBowl Non sarà come gli altri anni... ma ci sono 25.000 spettatori. Noi facciamo i mondiali di SCI a #Cortina senza pubbli… - Read2morrow : Impietoso confronto con la cerimonia di inaugurazione dei mondiali di sci #cortina2021 vs #SuperBowl2021 . E il cov… -