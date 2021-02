Mondiali di Cortina, cancellata la prima gara in programma (Di lunedì 8 febbraio 2021) Troppa neve sulle piste da sci Dopo cerimonia inaugurale di ieri, domenica 7 febbraio, oggi sarebbero dovuti iniziare i Mondiali di Cortina. Così non sarà a causa dell’ingente nevicata: salta, infatti, la combinata femminile suddivisa in due manche una alle 11.00 e l’altra alle 14.30. Inizialmente si era pensato di spostare l’ordine delle due manche ma comunque non veniva garantito il regolare svolgimento. La nevicata delle ultime ore – si legge da comunicato FISI – ha costretto gli organizzatori della combinata femminile odierna che avrebbe dovuto aprire il programma dei Mondiali di Cortina 2021 alla cancellazione della competizione, che verrà recuperata nei prossimi giorni. Un problema per gli organizzatori visto il fitto calendario della rassegna iridata: già domani tocca a due ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Troppa neve sulle piste da sci Dopo cerimonia inaugurale di ieri, domenica 7 febbraio, oggi sarebbero dovuti iniziare idi. Così non sarà a causa dell’ingente nevicata: salta, infatti, la combinata femminile suddivisa in due manche una alle 11.00 e l’altra alle 14.30. Inizialmente si era pensato di spostare l’ordine delle due manche ma comunque non venivantito il regolare svolgimento. La nevicata delle ultime ore – si legge da comunicato FISI – ha costretto gli organizzatori della combinata femminile odierna che avrebbe dovuto aprire ildeidi2021 alla cancellazione della competizione, che verrà recuperata nei prossimi giorni. Un problema per gli organizzatori visto il fitto calendario della rassegna iridata: già domani tocca a due ...

