Mazda6 2021 | l’ammiraglia è ancora più esclusiva e tecnologica

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lada quasi venti anni sinonimo di ammiraglia della gamma Mazda, si è evoluta nel tempo spostandosi sempre più verso la parte più alta del segmento delle berline e station wagon premium. Nella sua versione, si presenta oggi invariata esteticamente rispetto al modello precedente, ma evoluta in termini di esclusività e tecnologia. Il Model Yearpropone un design esterno elegante e raffinato con i cerchi in lega da 17 e 19 pollici che trasmettono un senso di sportività, esaltata dalle tonalità esclusive delle vernici speciali Takuminuri, Soul Red Crystal e Machine Gray. Invariati anche gli interni, concepiti secondo la filosofia umano-centrica di Mazda disponibili anche con i rivestimenti in pelle traforata White o in pelle Nappa Brown, dotati di riscaldamento e sistema di ventilazione interna che combinano l’eccellenza ...