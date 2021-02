M5s, i vertici ci ripensano: sarà la piattaforma Rousseau a decidere se sostenere Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi”. Dietrofront, contrariamente da quanto emerso nel primo pomeriggio di oggi (come scriviamo in un altro articolo), dopo lunghi conciliaboli i vertici M5s si sono infine convinti a ricorrere alla piattaforma Rousseau per capire se aderire o meno nel governo che Draghi si appresta a formare. Voto su Rosseau: ‘Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi’ Come spiega infatti il Blog della stelle, che lo ha annunciato poco fa, ”Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021 gli iscritti saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario”. Dietrofront, contrariamente da quanto emerso nel primo pomeriggio di oggi (come scriviamo in un altro articolo), dopo lunghi conciliaboli iM5s si sono infine convinti a ricorrere allaper capire se aderire o meno nel governo chesi appresta a formare. Voto su Rosseau: ‘Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi’ Come spiega infatti il Blog della stelle, che lo ha annunciato poco fa, ”Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino ...

