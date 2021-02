M5S: Governo Draghi, voto su piattaforma Rousseau il 10 e 11 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli iscritti al M5S saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi Leggi su firenzepost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli iscritti al M5S saranno chiamati a esprimersi su un eventuale supporto a unpresieduto da Mario. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi

petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - you_trend : ?? #BREAKING Governo #Draghi, il 10 e l'11 febbraio gli iscritti #M5S voteranno sulla piattaforma #Rousseau - Adnkronos : #GovernoDraghi, Lezzi: 'Stiamo suicidando il #M5S' - panrobby1 : @Gianmar26145917 Rousseau: Il M5S deve sostenere il governo #Draghi? - No. - Stai per votare no. Confermi il voto?… - BeholderITA : RT @_GrayDorian: #Rousseau: Il M5S deve sostenere il governo #Draghi? - No. - Stai per votare no. Confermi il voto? - Sì. - Hai votato sì.… -