Little black dress: tutte le personalità di un classico (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tubino nero è un classico. Il fatto che sia un classico però non significa che debba essere banale, o scontato, o che debba essere indossato sempre nello stesso modo. Essendo un capo basico, si presta ad essere portato in tanti modi diversi, a seconda delle personalità che lo indossano. Vediamone qualcuno. Abito Armani, ballerine Repetto, occhiali Fendi Little black dress: easy chic Con rossetto rosso e occhialone da diva è una combinazione sempre vincente. Se volete sottolineare il punto vita, aggiungete una cinturina, anche sottile. Renderà il look più sofisticato. La borsa perfetta è una borsa a spalla da giorno, semplice e classica. Ai piedi, ballerine per un vero look easy chic, altrimenti décolleté per un look da femme fatale. Ansa Little ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il tubino nero è un. Il fatto che sia unperò non significa che debba essere banale, o scontato, o che debba essere indossato sempre nello stesso modo. Essendo un capo basico, si presta ad essere portato in tanti modi diversi, a seconda delleche lo indossano. Vediamone qualcuno. Abito Armani, ballerine Repetto, occhiali Fendi: easy chic Con rossetto rosso e occhialone da diva è una combinazione sempre vincente. Se volete sottolineare il punto vita, aggiungete una cinturina, anche sottile. Renderà il look più sofisticato. La borsa perfetta è una borsa a spalla da giorno, semplice e classica. Ai piedi, ballerine per un vero look easy chic, altrimenti décolleté per un look da femme fatale. Ansa...

gxonlyangel_ : @_moonxhoran_ Sono tutti fantastici, ma di midnight memories amo diana e little black dress mamma miaaa:') - MaraniViola : RT @potatos_sss: @MaraniViola tu sei ovviamente little black dress - potatos_sss : @MaraniViola tu sei ovviamente little black dress - Trisss_______ : @luxielee_ Il migliore per me è quello di little black dress - a_little_bean : RT @darlinjustpwk: ? single ? taken ? aspetto di sposarmi solo per mettere Black And White al matrimonio -