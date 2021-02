L’Apple Watch ora misura anche il tono cadiovascolare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da pochi giorni sono disponibili su Apple Watch (dalla serie 3 in poi, su dispositivi aggiornati con il nuovo WatchOS 7) nuove funzioni riguardanti il livello di tono cardiovascolare. La capacità cardio-respiratoria è indicata dal valore VO2 max, ovvero la quantità massima d’ossigeno che il corpo può gestire e utilizzare. Questa misura è da anni il chiodo fisso degli sportivi che aspirano a migliorare le proprie prestazioni, ma rappresenta anche un indicatore importante dello stato di salute complessivo e rende possibile delle previsioni a lungo termine, tra le altre cose può anche essere migliorata, seppur senza fretta. In passato la VO2 max era rilevata da Watch solamente durante l’allenamento e lo sport. Ora il dispositivo lo fa durante l’intero arco della giornata ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da pochi giorni sono disponibili su Apple(dalla serie 3 in poi, su dispositivi aggiornati con il nuovoOS 7) nuove funzioni riguardanti il livello dicardiovascolare. La capacità cardio-respiratoria è indicata dal valore VO2 max, ovvero la quantità massima d’ossigeno che il corpo può gestire e utilizzare. Questaè da anni il chiodo fisso degli sportivi che aspirano a migliorare le proprie prestazioni, ma rappresentaun indicatore importante dello stato di salute complessivo e rende possibile delle previsioni a lungo termine, tra le altre cose puòessere migliorata, seppur senza fretta. In passato la VO2 max era rilevata dasolamente durante l’allenamento e lo sport. Ora il dispositivo lo fa durante l’intero arco della giornata ...

C0balto : Compro l'apple watch per aumentare l'attività fisica. Il watch mi consiglia di alzarmi e camminare 1 minuto. Io mi… - dvngswoman : @ZAYGOLDENLUV ora ti posso stalkerare l’apple watch - ishardwy : RT @domenicopanacea: Ecco come abbinare la tua autoradio BT con l’Apple Watch - EbenMcKoy : @domenicopanacea Dome, ma a me non risulta che l'apple watch si possa connettere a dispositi non medici. Solo iPhon… - infoitscienza : Apple Watch Series 6 | arriva l' edizione limitata Black Unity | caratteristiche e prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Apple Watch Smartwatch boom con il Covid: Apple, Huawei, Galaxy, recensioni e confronto Corriere della Sera