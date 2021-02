Il Re Immortale | Ibrahimovic continua a scrivere la storia

Leggi su zon

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Zlatanha raggiunto il traguardo del gol numero 500 in carriera, ennesimo record di un campione senza tempo Sinfonia n. 500…anzi 501. Non si tratta di un brano di musica lirica ma dell’ennesimo record di un fuoriclasse senza tempo e senza paragoni. Nella vittoria contro il Crotone,mette a segno l’ennesima doppietta della sua stagione e raggiunge il prestigioso traguardo dei 500 gol in carriera. Per lo svedese si tratta del 14imo gol in Serie A, primo in tutto il campionato per rapporto minuti/gol. Il gigante di Malmoe, alla veneranda età di 39 anni,a dominare all’interno del rettangolo di gioco e ha trascinato il suo Milan al primo posto in classifica a suon di gol decisivi. Ibra è un vero e proprio “viaggiatore” del gol. Dagli esordi con il suo Malmoe alla sua ultima versione con il Milan, lo ...